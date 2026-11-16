Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас после решения Евросоюза направить на переговоры по Украине представителей пяти европейских стран. Он назвал политика «эстонской идиоткой», а подход Брюсселя к выбору переговорщиков — проявлением некомпетентности. Об этом Боуз написал в X.

«Эстонская идиотка, «глава дипломатии» Кая Каллас не возглавит делегацию на мирных переговорах по Украине — вместо неё пять европейских стран отправят своих представителей», — заявил журналист.

По мнению Боуза, ситуация продемонстрировала неспособность руководства ЕС выработать единую позицию относительно представительства на международных переговорах. Он назвал происходящее позорным проявлением некомпетентности европейских институтов.

Председатель Евросовета Антониу Кошта ранее объявил, что в следующем раунде консультаций по урегулированию украинского конфликта планируется участие представителей Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и институтов ЕС. При этом окончательный формат переговоров с участием европейцев ещё не согласован.

Сама Каллас до этого заявляла о желании войти в переговорную команду. Она утверждала, что российская сторона не хочет видеть её за столом переговоров, однако подчеркнула, что европейские страны имеют право самостоятельно определять состав своих делегаций. Глава евродипломатии также выразила надежду, что ЕС сможет не только присутствовать на встречах, но и влиять на их результаты.

Ранее Life.ru сообщал, что Боуз усомнился в способности Каллас повлиять на переговоры по Украине. Журналист заявил, что европейскую делегацию с Каллас во главе другие участники могут не воспринять всерьёз.