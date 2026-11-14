Глава евродипломатии Кая Каллас не сможет повлиять на переговоры по Украине, даже если добьётся участия в них. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз, высмеявший стремление европейского политика занять место за столом переговоров.

«Если там будет Каллас, их даже всерьёз воспринимать не станут — не говоря уже о том, чтобы на что-то повлиять», — написал он в соцсети X.

Так Боуз отреагировал на заявление главы европейской дипломатии о том, что Евросоюз рассчитывает не просто присутствовать на переговорах по Украине, но и влиять на их исход.

Накануне Каллас открыто заявила о желании войти в переговорную делегацию ЕС. Она признала, что Москва не хочет видеть её за столом переговоров, однако подчеркнула, что европейские страны вправе самостоятельно выбирать своих представителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Евросоюзе возникли серьёзные разногласия из-за выбора переговорщика с Россией. По данным Politico, европейские страны разделились на три лагеря: одни поддерживали кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, другие настаивали на участии национальных лидеров, а третьи выступали за Каллас. При этом один из дипломатов назвал её крайне неудачным кандидатом.