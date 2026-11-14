«Даже всерьёз не воспримут»: На Западе осадили Каллас, рвущуюся решать судьбу Украины
Журналист Боуз усомнился во влиянии Каллас на переговоры по Украине
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Глава евродипломатии Кая Каллас не сможет повлиять на переговоры по Украине, даже если добьётся участия в них. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз, высмеявший стремление европейского политика занять место за столом переговоров.
«Если там будет Каллас, их даже всерьёз воспринимать не станут — не говоря уже о том, чтобы на что-то повлиять», — написал он в соцсети X.
Так Боуз отреагировал на заявление главы европейской дипломатии о том, что Евросоюз рассчитывает не просто присутствовать на переговорах по Украине, но и влиять на их исход.
Накануне Каллас открыто заявила о желании войти в переговорную делегацию ЕС. Она признала, что Москва не хочет видеть её за столом переговоров, однако подчеркнула, что европейские страны вправе самостоятельно выбирать своих представителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Евросоюзе возникли серьёзные разногласия из-за выбора переговорщика с Россией. По данным Politico, европейские страны разделились на три лагеря: одни поддерживали кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, другие настаивали на участии национальных лидеров, а третьи выступали за Каллас. При этом один из дипломатов назвал её крайне неудачным кандидатом.
Позднее Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали понять, что не намерены передавать Каллас единоличное руководство переговорами. Уже 14 ноября председатель Евросовета обозначил состав европейской переговорной команды: в неё должны войти представители институтов ЕС, а также Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.
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