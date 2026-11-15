Европейские представители, которых страны ЕС выбрали для переговоров с Россией, пока не пытались связаться с Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

На вопрос, выходили ли европейские переговорщики на контакт с российской стороной, представитель Кремля ответил: «Нет. Пока нет».

Ранее европейские лидеры согласовали состав делегации для участия в экспертных консультациях по урегулированию конфликта на Украине. В неё вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также Великобритании.

Ранее американский представитель Джаред Кушнер сообщил, что администрация Дональда Трампа пытается наладить прямой диалог между Москвой и европейскими союзниками США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Параллельно американская сторона готовит повестку следующего раунда трёхсторонних переговоров. Американская администрация намерена подключить европейские страны к выработке будущих гарантий безопасности.