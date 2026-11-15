Администрация Дональда Трампа пытается наладить прямой диалог между Москвой и европейскими союзниками США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Параллельно американская сторона готовит повестку следующего раунда трёхсторонних переговоров. Об этом сообщил американский представитель Джаред Кушнер.

«Мы со специальным посланником по миротворческим миссиям продолжаем тесные консультации с Россией, Украиной и нашими европейскими партнёрами относительно дальнейших шагов. Сейчас мы сосредоточены на содействии прямому диалогу между Москвой и европейскими партнёрами и на подготовке повестки следующего раунда трёхсторонних переговоров», — пишет он в соцсети Х.

Кушнер также обозначил позицию Белого дома по будущим гарантиям безопасности. По его словам, договорённости должны предусматривать надёжную защиту Украины и механизмы, которые снизят риск возобновления боевых действий. Важную роль в европейской системе безопасности будет играть НАТО.

Американская администрация намерена подключить европейские страны к выработке таких механизмов. Кушнер подчеркнул, что Дональд Трамп поддержит соглашение, которое укрепит безопасность Украины и Европы и снизит вероятность нового конфликта.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что новые идеи по урегулированию конфликта на Украине появились по итогам последних дипломатических контактов. Некоторые из предложений могут оказаться прорывными. В последние дни представители Вашингтона провели переговоры сразу в нескольких форматах. Сначала американская делегация встретилась с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби, затем Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф отправились в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого американские переговорщики провели встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Дублине.