Спецпосланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф продолжают консультации с Россией, Украиной и европейскими партнёрами по урегулированию конфликта. Сейчас американская сторона пытается наладить прямое взаимодействие Москвы и европейских государств, чтобы подготовить повестку следующего раунда трёхсторонних переговоров. Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

«После наших трёхсторонних встреч и последующих обсуждений с (президентом России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным и (главарём киевского руководства Владимиром. — Прим. Life.ru) Зеленским мы со Стивом Уиткоффом продолжаем тесно консультироваться с Россией, Украиной и нашими европейскими партнёрами по поводу дальнейших шагов. Сейчас мы сосредоточены на содействии прямому взаимодействию между Москвой и Европой по подготовке повестки для следующего раунда трёхсторонних переговоров», — написал американский переговорщик.

Заявление прозвучало после нескольких дней интенсивных дипломатических контактов. Сначала представители России, США и Украины провели переговоры в Абу-Даби, затем Кушнер и Уиткофф встретились с Владимиром Путиным в Москве, а после отправились в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

Также Кушнер сообщил, что по итогам последних дипломатических контактов появились новые идеи по урегулированию конфликта на Украине. Согласно его оценке, некоторые из предложений могут оказаться прорывными.