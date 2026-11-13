Вопрос о подключении европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию не поднимался во время встречи президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное расширение переговорного формата.

«Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве не обсуждалась», — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ответе дипломата.

Заявление прозвучало на фоне сообщений американской стороны о возможности привлечения европейских представителей к следующему раунду консультаций. При этом Захарова не стала оценивать перспективы такого решения, ограничившись уточнением повестки московской встречи.

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялись 12 ноября после трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. Американские представители прибыли в Москву для обсуждения дальнейших шагов по украинскому урегулированию. Одним из главных вопросов оставались гарантии безопасности и территориальные разногласия между Москвой и Киевом.

Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер собирался обсудить с Владимиром Путиным возможность подключения Европы к переговорам. Американский переговорщик называл переход к многостороннему формату одной из целей московской встречи. При этом он отмечал, что европейским государствам ещё предстоит договориться о кандидатуре общего представителя.