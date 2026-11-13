В европейских столицах усиливается тревога из-за возможных условий участия в мирных переговорах по Украине. Политики опасаются, что ради места за столом переговоров им придётся согласиться на обсуждение более масштабных вопросов европейской обороны и безопасности, включая предложения Москвы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников.

Беспокойство усилилось после трёхсторонних консультаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби. Во время встречи российская делегация подняла вопрос о будущем устройстве системы безопасности в Европе. При этом представители Москвы отказались от отдельных переговоров с европейскими участниками, которые также прибыли в ОАЭ.

Один из источников FT, знакомый с ходом консультаций, подтвердил, что тема европейской безопасности обсуждалась американскими и европейскими представителями. По его словам, речь шла не только о прекращении боевых действий на Украине, но и о более широких принципах обеспечения безопасности на континенте.

Подобная постановка вопроса вызывает опасения у ряда европейских правительств. Они считают, что переговоры об общей архитектуре безопасности могут затронуть интересы НАТО, перспективы расширения альянса и размещение военных сил вблизи российских границ. Европейские политики не хотят, чтобы согласие на обсуждение этих тем стало обязательным условием их участия в мирном процессе.

Позиция Москвы заключается в необходимости рассматривать урегулирование украинского конфликта в контексте долгосрочной безопасности России и Европы. Российская сторона неоднократно поднимала вопрос о новой системе гарантий, которая учитывала бы интересы всех участников. В европейских столицах, напротив, настаивают на первоочередном прекращении боевых действий и предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Дополнительной проблемой остаётся отсутствие единого европейского представителя на переговорах. На консультации в Абу-Даби различные страны Евросоюза и европейские институты направили собственные делегации. При этом непосредственного участия в трёхсторонней встрече России, США и Украины они не принимали.

Как отмечает FT, вопрос о том, кто должен представлять Европу в дальнейшем переговорном процессе, стал одной из тем саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Европейские лидеры рассчитывают согласовать подход к формированию переговорной делегации в течение ноября.

Между тем американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после контактов с Москвой заявили о возможности привлечения европейских партнёров к следующему раунду переговоров. Однако российская сторона пока публично не подтвердила согласие на изменение формата. Таким образом, перспективы непосредственного участия Европы остаются предметом дипломатических консультаций.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила отправку представителей ЕС на переговоры в Абу-Даби. Европейскую комиссию представлял руководитель её аппарата Бьорн Зайберт, а Европейский совет — внешнеполитический советник его председателя Анна-Мария Бура. К консультациям также присоединились советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании. При этом европейские чиновники изначально не рассчитывали получить места за основным столом переговоров, поскольку встреча проводилась в трёхстороннем формате.

Кроме того, Life.ru сообщал, что на саммите в Дублине европейские лидеры ожидали от Уиткоффа и Кушнера информации о российских предложениях по новой системе безопасности. Политолог Василий Вакаров пояснял, что американские посредники после переговоров с Владимиром Путиным должны представить европейцам позицию Москвы. По его оценке, речь идёт не о готовом соглашении, а о поиске возможных вариантов дальнейшего диалога. Обсуждение этих предложений может повлиять на состав участников и повестку следующих встреч.