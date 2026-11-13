Ввод европейских войск на Украину даже после заключения мирного соглашения приведёт к возобновлению боевых действий. Об этом президент России Владимир Путин предупредил 12 ноября на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

«Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», — сказал российский лидер, имея в виду иностранные военные контингенты на украинской территории.

Путин подчеркнул, что Москва с самого начала выступала против присутствия зарубежных военнослужащих на Украине, поскольку рассматривает это как угрозу национальной безопасности. По его словам, такая позиция ранее находила понимание, в том числе во время переговоров в Стамбуле.

Однако теперь, как утверждает президент, европейские страны намерены разместить свои силы на Украине сразу после завершения конфликта.

При этом Дональд Трамп, по словам Путина, предлагает заранее договориться об общих механизмах обеспечения безопасности в Европе. Европейские же государства, как отметил российский лидер, готовы обсуждать этот вопрос только после заключения мира.

«А это — продолжение войны. Круг замкнулся», — заключил он.