Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные военные контингенты в случае размещения на территории Украины станут законными целями для Вооружённых сил РФ. По словам российского лидера, сама возможность присутствия зарубежных войск в соседнем государстве представляет угрозу национальной безопасности России.

Москва рассматривает подобный сценарий как дополнительный риск на фоне продолжающегося украинского конфликта. Российская сторона неоднократно выступала против размещения на Украине иностранных военнослужащих, в том числе под предлогом обеспечения гарантий безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла о категорической неприемлемости появления зарубежных военных контингентов на украинской территории.

Причиной для подобных заявлений стали планы европейских стран подготовить многонациональные силы для возможного размещения на Украине после прекращения боевых действий. С 9 по 22 ноября в Польше проходят учения с участием военнослужащих государств, входящих в «коалицию желающих». На них отрабатывают переброску личного состава, техники и снабжения.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин уже предупреждал о последствиях появления войск НАТО на Украине. На Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года президент подчеркнул, что иностранные военнослужащие станут законными целями для российской армии, если прибудут во время боевых действий. При этом он усомнился в необходимости их присутствия в случае достижения долгосрочного мира.