Для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница. Об этом президент Владимир Путин заявил 12 ноября непосредственно во время переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Российский лидер отметил, что Москве известно об обсуждении украинской стороной так называемых «серых зон».

Территориальный вопрос остаётся одним из самых сложных в переговорах об урегулировании конфликта. Накануне помощник президента Владимир Мединский исключил возможность обмена территориями между Россией и Украиной. По его оценке, перспектив для такого решения сейчас нет.

Нынешняя встреча в Кремле стала продолжением двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По итогам консультаций 10–11 ноября стороны принципиально договорились о масштабном обмене пленными, однако окончательного соглашения по территориям не достигли. Кушнер называл этот вопрос наиболее трудным в переговорном процессе.

Перед визитом в Москву американская сторона подготовила предложения по урегулированию совместно с Киевом и европейскими партнёрами. Life.ru рассказывал, что Уиткофф и Кушнер прибыли в российскую столицу утром 12 ноября. После разговора с Путиным они планируют отправиться в Дублин для консультаций с Владимиром Зеленским. Полное содержание привезённых в Москву предложений публично не раскрывалось.