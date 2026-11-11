Возможности обмена территориями между Россией и Украиной в настоящее время не просматривается. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналисту информационной службы ИС «Вести» Евгению Попову.

По оценке российского представителя, перспектив для реализации подобного сценария на данном этапе нет. Заявление прозвучало после завершения очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию.