Мединский не увидел возможности обмена территориями между РФ и Украиной
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Возможности обмена территориями между Россией и Украиной в настоящее время не просматривается. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналисту информационной службы ИС «Вести» Евгению Попову.
По оценке российского представителя, перспектив для реализации подобного сценария на данном этапе нет. Заявление прозвучало после завершения очередного раунда переговоров по украинскому урегулированию.
Ранее Life.ru сообщал, что территориальный вопрос стал главным препятствием на переговорах в Абу-Даби. Военный обозреватель Виктор Баранец отметил принципиальные расхождения позиций Москвы и Киева. По его оценке, именно отсутствие готовности к уступкам по территориям существенно осложняет поиск компромисса. Эксперт также указал, что обсуждение гарантий безопасности остаётся ещё одним сложным направлением переговоров.