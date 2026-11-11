Россия и Украина приблизились к мирному урегулированию конфликта благодаря диалогу с участием США в Абу-Даби, сказал помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров.

«Мне кажется, да», — сказал Мединский в ответ на вопрос, приблизились ли стороны к достижению мира, в интервью журналисту Евгению Попову для ИС «Вести».