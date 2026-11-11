Мединский увидел приближение к миру между Россией и Украиной
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия и Украина приблизились к мирному урегулированию конфликта благодаря диалогу с участием США в Абу-Даби, сказал помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров.
«Мне кажется, да», — сказал Мединский в ответ на вопрос, приблизились ли стороны к достижению мира, в интервью журналисту Евгению Попову для ИС «Вести».
Трёхсторонние переговоры с участием России, США и Украины проходили 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавлял Мединский, американскую сторону представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главный переговорщик РФ после встречи в Абу-Даби отметил наличие как взаимопонимания, так и разногласий. По его словам, стороны обменялись своими позициями и договорились продолжить диалог. А член украинской делегации Давид Арахамия заявил о шансе достичь решения до Нового года.