В Дублине европейские лидеры и Владимир Зеленский ожидают, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представят российские предложения по новой системе безопасности в Европе. Об этом рассказал политолог Василий Вакаров в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Вакарова, американские представители направились в Ирландию после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Этому предшествовали двухдневные обсуждения между российской и украинской делегациями в Абу-Даби при посредничестве США.

«Российская Федерация предлагает несколько вариантов сотрудничества и гарантий безопасности для европейских стран», — приводит kp.ru слова политолога.

По его оценке, Вашингтон призывает европейских лидеров выслушать позицию Москвы и представить собственные предложения. То есть речь идёт не о готовом документе, а о попытке запустить обмен вариантами.

Вакаров также напомнил, что российское руководство неоднократно заявляло об отсутствии намерений нападать на Европу. Этот тезис он приводит как аргумент в пользу переговорного трека.

Ранее Life.ru сообщал, что кортеж Уиткоффа и Кушнера покинул Кремль после переговоров с Путиным. Теперь стало известно, что американские эмиссары добрались до Внуково и готовятся отправиться в Ирландию для встречи с Зеленским.