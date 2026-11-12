Кортеж американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера покинул Кремль после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры, состоявшиеся 12 ноября, продолжались около двух с половиной часов.

Следующим пунктом дипломатической поездки американцев должна стать Ирландия. Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Дублин, где их ожидает встреча с Владимиром Зеленским. Ранее Кушнер пояснял, что они намерены проинформировать украинскую сторону об итогах переговоров с Путиным и продолжить обсуждение мирных предложений.

Встреча в Москве стала продолжением трёхсторонних консультаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби. Там стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта, территориальные разногласия и гарантии безопасности.

Во время беседы в Кремле Путин вновь затронул территориальный вопрос, назвав украинскую инициативу о так называемых «серых зонах» яблоком раздора. Уиткофф положительно оценил переговоры в Абу-Даби и сообщил, что Вашингтон намерен убедить Зеленского двигаться по одному из обсуждаемых путей завершения конфликта.

Джаред Кушнер также рассказал о начавшихся консультациях США с европейскими партнёрами по будущей архитектуре безопасности, которая должна учитывать интересы России, Украины и других стран континента. Американская сторона рассчитывает выработать более широкие договорённости, которые помогут предотвратить новые военные столкновения в Европе.