Новые идеи по урегулированию конфликта на Украине появились по итогам последних дипломатических контактов. Некоторые из предложений могут оказаться прорывными, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети Х.

В последние дни представители Вашингтона провели переговоры сразу в нескольких форматах. Сначала американская делегация встретилась с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби, затем Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф отправились в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

После этого американские переговорщики провели встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Дублине.

Россия и Украина обсуждают масштабный обмен военнопленными, в рамках которого могут передать друг другу по 1200–1300 человек. Такие цифры назвал Владимир Зеленский, рассказывая об итогах переговоров в Абу-Даби. По словам экс-комика, вопрос возвращения пленных стал главным результатом встречи делегаций. При этом окончательные параметры обмена ещё не объявлены.