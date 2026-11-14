Кушнер: Появились идеи, способные дать прорыв в урегулировании по Украине
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Новые идеи по урегулированию конфликта на Украине появились по итогам последних дипломатических контактов. Некоторые из предложений могут оказаться прорывными, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети Х.
В последние дни представители Вашингтона провели переговоры сразу в нескольких форматах. Сначала американская делегация встретилась с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби, затем Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф отправились в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
После этого американские переговорщики провели встречу с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Дублине.
Россия и Украина обсуждают масштабный обмен военнопленными, в рамках которого могут передать друг другу по 1200–1300 человек. Такие цифры назвал Владимир Зеленский, рассказывая об итогах переговоров в Абу-Даби. По словам экс-комика, вопрос возвращения пленных стал главным результатом встречи делегаций. При этом окончательные параметры обмена ещё не объявлены.
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