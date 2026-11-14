Россия и Украина обсуждают масштабный обмен военнопленными, в рамках которого могут передать друг другу по 1200–1300 человек. Такие цифры назвал Владимир Зеленский, рассказывая об итогах переговоров в Абу-Даби.

По словам украинского лидера, вопрос возвращения пленных стал главным результатом встречи делегаций. При этом окончательные параметры обмена ещё не объявлены.

Другой темой переговоров стало возможное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Зеленский утверждает, что российские представители отказались принимать решение на уровне делегации, сославшись на отсутствие соответствующих полномочий.

«Они сказали: у нас нет мандата, обращайтесь к Путину», — передал Зеленский ответ российской стороны.

Киев предлагал обсудить энергетическое перемирие непосредственно на уровне руководителей государств.