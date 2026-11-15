Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер считает, что европейские страны должны напрямую участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Это необходимо для создания дополнительных механизмов предотвращения военных кризисов и снижения напряжённости на континенте. Своё видение будущей системы безопасности американский представитель изложил в соцсети X.

Кушнер подчеркнул, что НАТО сохранит центральную роль в обеспечении европейской безопасности. При этом существующую систему предлагается дополнить более эффективными механизмами взаимодействия между военными, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации.

«НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, и эта инициатива будет основываться на существующих институтах и обязательствах», — написал американский переговорщик.

В числе приоритетов Вашингтон рассматривает постоянные консультации по вопросам безопасности, создание надёжных каналов связи на случай кризисов, повышение прозрачности военной деятельности, взаимные меры по снижению риска эскалации и формирование долгосрочной системы стабильности в Европе.

Кушнер также отметил, что любые договорённости должны учитывать интересы всех участников и получать их одобрение. По его словам, Дональд Трамп поддержит только такие решения, которые укрепят безопасность Украины и Европы и снизят вероятность новых конфликтов. Американский представитель считает, что Москва и Киев понимают необходимость практических компромиссов для завершения противостояния.