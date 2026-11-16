Лавров: Переговоры с США по снятию раздражителей идут ни шатко ни валко
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Переговоры России и США по устранению накопившихся проблем в двусторонних отношениях продвигаются с трудом. Несмотря на регулярные контакты с американским госсекретарём Марко Рубио, добиться существенного прогресса пока не удаётся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.
«Ни шатко ни валко», — так министр охарактеризовал ход переговорного процесса.
По словам Лаврова, обсуждение проблем продолжается, однако продвижение остаётся медленным. Глава российской дипломатии подчеркнул, что регулярно поднимает этот вопрос в разговорах с американским коллегой.
«Он идёт туго, несмотря на то, что каждый раз, когда я с Рубио встречаюсь, вот мы в Нью-Йорке виделись и потом в Атланте на Группе двадцати, я напоминаю ему об этом», — рассказал министр.
Речь идёт о так называемых раздражителях в отношениях Москвы и Вашингтона. К ним российская сторона относит ограничения на работу дипломатических представительств, вопросы возвращения дипломатической недвижимости и сложности с выдачей виз сотрудникам российских миссий. Последний контакт Лаврова и Рубио состоялся в конце октября на встрече министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте. Тогда российский министр назвал разговор неплохим, хотя и непродолжительным.
Ещё в сентябре Лавров говорил о договорённости с Рубио провести новый раунд консультаций по устранению взаимных проблем. Однако, судя по нынешней оценке российского министра, заметных результатов этот процесс пока не принёс.
Ранее Life.ru сообщал, что Лавров и Рубио провели короткий разговор на полях саммита G20 в Атланте, затронув двусторонние отношения и взаимодействие на международных площадках.
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