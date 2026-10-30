Лавров рассказал о коротком разговоре с Рубио на полях саммита G20 в США

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что успел пообщаться с американским госсекретарём Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте. Беседа оказалась непродолжительной, однако дипломаты затронули как отношения Москвы и Вашингтона, так и вопросы международного сотрудничества. Об этом российский министр рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам первого дня мероприятия.

Лавров положительно оценил состоявшийся контакт, назвав разговор неплохим. По его словам, обстоятельно пообщаться с американским коллегой не удалось из-за плотного графика Рубио, который в качестве представителя принимающей стороны занят организационными вопросами и другими обязанностями.

Несмотря на ограниченное время, министры успели обменяться мнениями о двусторонних отношениях России и США. Кроме того, они обсудили взаимодействие на площадках ООН и «Группы двадцати», а также затронули работу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Следующий саммит объединения запланирован на ноябрь в китайском Шэньчжэне.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит 30–31 октября в американской Атланте. Мероприятие организовано в рамках председательства США в объединении и предшествует декабрьскому саммиту лидеров «двадцатки» в Майами.

Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала западную дипломатию из-за отказа главы МИД Германии Йоханна Вадефуля фотографироваться с Сергеем Лавровым на встрече G20. Поводом для её иронии стали снимки, на которых немецкий министр всё же оказался в одном кадре с российским коллегой, несмотря на нежелание участвовать в общей фотосессии. Захарова обратила внимание на эту ситуацию в своём Telegram-канале и задалась вопросом, до какого «дна» опустилась западная дипломатия.