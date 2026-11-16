Россия, Китай и США готовят совместное заявление по итогам предстоящей встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Москва и Пекин уже обменялись предложениями по тексту документа, теперь ожидается реакция Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой российского лидера в Китай.

По словам представителя Кремля, согласование итогового коммюнике сопровождается сложной дипломатической работой. Российская сторона передала китайским партнёрам свои предложения, после чего Пекин представил собственные соображения. Сейчас консультации продолжаются с участием американской стороны.

Ушаков выразил надежду, что трём странам удастся достичь взаимопонимания и подготовить общий документ. При этом окончательной договорённости пока нет, а его содержание остаётся предметом обсуждения.

Первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Переговоры должны пройти в государственной резиденции Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.

Помощник президента подчеркнул особое значение предстоящего саммита. По его словам, встречу решили организовать с учётом исторического опыта союзничества трёх государств в годы Второй мировой войны. Ожидается, что переговоры привлекут повышенное внимание международного сообщества.

Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают текст возможного заявления, однако согласование ещё не завершено. Что известно о возможных итогах саммита трёх лидеров, — в обзорном материале Life.ru.

Даже если сторонам не удастся согласовать общее коммюнике, каждый из лидеров сможет самостоятельно оценить результаты встречи. Ушаков считает, что такие заявления также будут иметь большое международное значение.

Ранее Life.ru рассказывал, что 12 ноября Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча состоялась после консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, где обсуждались условия мирного урегулирования и гарантии безопасности. В ходе московских переговоров российский президент попросил американских представителей передать Трампу благодарность за организацию прямых контактов Москвы и Киева. Кроме того, МИД Китая назвал предстоящие переговоры трёх лидеров событием исторического значения. В Пекине рассчитывают, что встреча поможет укрепить взаимопонимание между крупнейшими державами и снизить международную напряжённость.