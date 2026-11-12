Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились в Кремле. Кортеж представителей Вашингтона покинул резиденцию российского президента.

Встреча состоялась 12 ноября после двухдневных консультаций делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Главной темой обсуждения стали перспективы урегулирования украинского конфликта и вопросы европейской безопасности.

С российской стороны в переговорах участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Последний утром встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково.

Во время беседы Путин затронул территориальные разногласия с Украиной и назвал вопрос так называемых «серых зон» возможным яблоком раздора. Уиткофф, в свою очередь, положительно оценил работу российской и украинской делегаций в Абу-Даби и назвал предстоящий обмен пленными признаком прогресса.

Американские представители также обсудили с российским президентом перспективы формирования новой архитектуры безопасности в Европе. По словам Кушнера, Вашингтон уже начал консультации с европейскими партнёрами по этому вопросу. Окончательные итоги московской встречи пока не объявлены.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Дональду Трампу за организацию прямых контактов Москвы и Киева. Российский лидер отметил посреднические усилия Вашингтона, благодаря которым состоялись переговоры в Абу-Даби.