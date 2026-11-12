Благодарность Путина Дональду Трампу прозвучала на фоне возобновления прямых контактов Москвы и Киева после девятимесячного перерыва. При посредничестве Вашингтона 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — Рустем Умеров. Главным практическим результатом стала принципиальная договорённость о масштабном обмене военнопленными, однако окончательные цифры и сроки пока не согласованы. Стороны также обсуждали гарантии безопасности, возможные меры деэскалации и территориальные разногласия. Последний вопрос остаётся одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения. Отдельной темой стала новая архитектура европейской безопасности и возможное участие представителей Европы в дальнейшем переговорном процессе. Как подробно рассказывал Life.ru, по итогам встречи в Абу-Даби стороны не объявили ни о полном прекращении огня, ни об окончательном урегулировании территориального вопроса. При этом участники подтвердили готовность продолжать дипломатический диалог. Следующим этапом стали переговоры американских представителей с Путиным в Кремле, после которых Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.