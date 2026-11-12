Президент России Владимир Путин лично изложит американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру принципиальную позицию Москвы. После встречи в Кремле Вашингтону предстоит донести российские оценки до европейских союзников. Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в беседе с RT.

Дипломат выразил уверенность, что российский лидер напрямую обозначит представителям США все ключевые оценки Москвы. Особое внимание Рябков уделил позиции европейских стран, которые, по его мнению, продолжают поддерживать Киев и не демонстрируют готовности изменить свой подход.

«Дальше их задача вразумлять подопечных, к которым я отношу в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл», — сказал замминистра.

Рябков также раскритиковал европейские государства за продолжающееся содействие Украине, назвав их действия «безумной накачкой киевского режима всеми видами содействия».

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Встреча с Путиным запланирована в Кремле. Американская сторона намерена обсудить предложения по урегулированию конфликта, согласованные с Киевом и европейскими партнёрами.

Сам Кушнер ранее говорил о необходимости привлечь Европу к переговорному процессу. При этом представители европейских стран присутствовали на консультациях в Абу-Даби, но непосредственно в трёхсторонних встречах не участвовали.