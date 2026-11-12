Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев приехал в московский отель Four Seasons, куда ранее прибыли американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Life.ru публикует видео с места событий.

Сегодня, 12 ноября, Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Путиным в Кремле. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, они обсудят вопросы урегулирования конфликта на Украине после второго раунда переговоров в ОАЭ. После встречи в Москве американские представители отправятся в Дублин на переговоры с Владимиром Зеленским.

Дмитриев приехал к Уиткоффу и Кушнеру в Four Seasons. Видео © Life.ru

По итогам переговоров в Абу-Даби Кушнер заявил, что между Москвой и Киевом сохраняются существенные разногласия. По его словам, США готовы развивать достигнутый прогресс и расширять формат переговоров, чтобы добиться прочного мира.

Ранее Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера во Внуково-2. Он поприветствовал американских переговорщиков у трапа самолёта и опубликовал кадры встречи в соцсети X.