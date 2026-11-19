Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили двусторонние переговоры на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне без совместных заявлений для прессы. После беседы главы государств не стали выходить к журналистам.

Встреча состоялась 19 ноября и продлилась менее часа. Переговоры начались примерно в 12:15 по местному времени (07:15 мск). Около 08:00 мск пресс-пул Белого дома сообщил, что американский президент покинул помещение, где проходила беседа.

Путин и Трамп не стали публично комментировать результаты разговора сразу после его завершения.

Это первая полноценная двусторонняя встреча российского и американского лидеров после переговоров в Анкоридже в августе 2025 года. В общей сложности президенты провели восемь очных встреч за оба срока Трампа в Белом доме. После его возвращения на пост главы США нынешний разговор стал вторым.

Накануне, 18 ноября, Путин и Трамп уже обменялись рукопожатиями и несколькими репликами на торжественном приёме в Шэньчжэне. Утром следующего дня они вновь поприветствовали друг друга перед совместным фотографированием участников саммита АТЭС.

При этом возможность отдельной беседы двух президентов до последнего оставалась предметом обсуждения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что из-за плотного графика полноформатные переговоры не планируются. Помощник президента Юрий Ушаков допускал общение в ограниченном составе после пленарного заседания форума.

Предыдущий саммит Путина и Трампа прошёл 15 августа 2025 года на американской военной базе в Анкоридже. Переговоры тогда состоялись в формате «три на три» и продолжались почти три часа. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После беседы лидеры выступили перед журналистами, однако отказались отвечать на вопросы. Трамп заявил о достигнутом прогрессе, но признал, что окончательного соглашения нет. Путин охарактеризовал разговор как конструктивный.