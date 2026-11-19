Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина своим другом и заявил, что они давно поддерживают хорошие отношения. Это произошло в начале встречи глав государств в китайском Шэньчжэне.

«Кто это? Это мой друг», — с улыбкой сказал республиканец, направляясь к Путину. Американский президент дважды подчеркнул, что рад видеть российского коллегу, и пожал ему руку.

Позднее Трамп отметил, что лидеры знакомы много лет и на протяжении этого времени поддерживают отличные отношения.

Президенты России и США начали двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Накануне Путин и Трамп уже пересеклись на торжественном приёме для участников форума. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами. Открытая для СМИ часть встречи продлилась около 1 минуты. Дальше переговоры продолжились в закрытом режиме.