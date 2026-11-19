Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «исторической встречи» с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Республиканец выступил с заявлением на саммите АТЭС.

Глава Белого дома включил встречу с российским и китайским лидерами в программу своих ожиданий от визита в КНР. Он подчеркнул её историческое значение и выразил уверенность в том, что три страны могут обсудить дополнительные направления сотрудничества.

Напомним, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин должны встретиться 19 ноября в 09:30 по московскому времени. Переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (09:30 мск) в китайском Шэньчжэне. Они пройдут в резиденции Shenzhen Kylin Villa.