Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин должны встретиться 19 ноября в 09:30 по московскому времени. Такое время указано в публичном расписании американского президента.

«Президент участвует в трёхсторонней встрече с президентом Китайской Народной Республики и президентом Российской Федерации», — говорится в расписании.

Переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (09:30 мск) в китайском Шэньчжэне. Они пройдут в резиденции Shenzhen Kylin Villa.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп сам решает, какие международные контакты полезны его стране, а какие нет. Так он ответил на критику бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес предстоящей встречи глав России, США и Китая в Шэньчжэне. Клинтон заявила, что трёхсторонние переговоры Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вредят имиджу Соединённых Штатов. Ушаков усомнился в справедливости такой оценки.