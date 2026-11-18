Состав российской делегации на переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже определён, но пока останется в тайне. Помощник президента Юрий Ушаков отказался назвать участников предстоящей встречи.

Журналисты поинтересовались, может ли представитель Кремля раскрыть имена тех, кто будет присутствовать с российской стороны. Он ответил, что такая возможность есть, однако не видит необходимости обнародовать список.