Список готов, но без имён: Ушаков не раскрыл, кто будет рядом с Путиным на переговорах с Трампом и Си
Ушаков отказался раскрывать состав делегации РФ на встрече с США и КНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Состав российской делегации на переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже определён, но пока останется в тайне. Помощник президента Юрий Ушаков отказался назвать участников предстоящей встречи.
Журналисты поинтересовались, может ли представитель Кремля раскрыть имена тех, кто будет присутствовать с российской стороны. Он ответил, что такая возможность есть, однако не видит необходимости обнародовать список.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия, Китай и США готовят совместное заявление по итогам предстоящего саммита. Москва уже направила Пекину свои предложения, после чего китайская сторона представила собственные соображения. К согласованию документа подключился Вашингтон, однако окончательных договорённостей по его содержанию пока нет.