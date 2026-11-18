Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп обсудят наиболее острые международные конфликты на предстоящей трёхсторонней встрече в Китае. Мировая обстановка требует от крупнейших держав совместного поиска решений накопившихся проблем. Об этом сообщил ИС «Вести» помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Вопросы, которые могут быть обсуждены, — они носят очень-очень широкий характер. Поскольку международная обстановка заставляет прежде всего говорить о тех конфликтах, которые сейчас „нарывают“ в буквальном смысле», — пояснил представитель Кремля.

По словам Ушакова, переговоры не ограничатся обсуждением отдельных кризисов. Лидеры России, Китая и США намерены затронуть фундаментальные принципы взаимодействия крупнейших мировых держав и возможности их совместного влияния на международную безопасность.

«Пойдут разговоры о том, как дальше выстраивать отношения между крупными державами, крупнейшими державами, а также как сотрудничество этих крупных держав может влиять на оздоровление ситуации в мире вообще», — рассказал помощник президента.

Первая трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Переговоры пройдут в государственной резиденции председателя КНР. Ожидается, что участники обсудят вопросы стратегической стабильности, международной безопасности и урегулирования конфликтов.

Москва, Вашингтон и Пекин также продолжают консультации по возможному совместному заявлению по итогам саммита. При этом окончательный текст документа ещё предстоит согласовать, а сама встреча станет первым контактом руководителей трёх стран в подобном формате.

О подготовке итогового документа Life.ru рассказывал со ссылкой на Юрия Ушакова. По словам помощника президента, Россия уже передала китайской стороне свои предложения, после чего Пекин представил собственные соображения. Дальнейшее согласование проходит с участием Вашингтона. Если договориться об общем заявлении не удастся, каждый лидер сможет самостоятельно представить оценку результатов переговоров.