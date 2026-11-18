Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп могут несколько раз пообщаться на саммите АТЭС в Китае, причём их первый разговор возможен уже вечером 18 ноября. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, лидеры могут встретиться на торжественном обеде, если на нём соберутся главы всех делегаций. Кроме того, их контакты ожидаются 19 ноября — во время пленарного заседания саммита и сразу после его завершения.

На вопрос журналиста, состоится ли полноценная двусторонняя встреча, Ушаков заверил, что у президентов будет содержательный разговор независимо от его формата.

«Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор», — подчеркнул помощник президента. Он добавил, что для общения политикам необязательно сидеть за столом: поговорить можно и в креслах, и на стульях, и на табуретках, и просто стоя друг напротив друга.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке отдельной встречи Путина и Трампа, которую Москва и Вашингтон обсуждали ещё во время визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль. К 16 ноября стороны предварительно согласовали часть вопросов, в том числе связанных с украинским урегулированием, однако организационные детали контакта ещё прорабатывались.