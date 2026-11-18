Президент США Дональд Трамп прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

Американский лидер приехал в Китай в рамках своего азиатского турне. Перед этим он посетил Филиппины, где участвовал в мероприятиях с представителями государств Юго-Восточной Азии.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. В мероприятии принимают участие руководители государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Переговоры должны состояться в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» и начаться в 09:30 по московскому времени.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Китай. Американский президент также не исключил возможности переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.