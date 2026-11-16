Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным во время визита в Китай и не исключил переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер рассказал журналистам в Белом доме перед вылетом в азиатское турне.

«Мы отправимся в Китай, где встретимся с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Он был здесь месяц назад, и мы также встретимся с президентом Путиным, а, возможно, и с Ким Чен Ыном. Так что это будет хорошо. У нас есть шанс добиться многого», — сказал Трамп.

Поездка президента США начнётся с Филиппин, где он примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Затем американский лидер отправится в китайский Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября.

На 19 ноября уже согласована трёхсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Проведение переговоров подтвердили Москва, Вашингтон и Пекин. Одной из ключевых тем станет контроль над ядерными вооружениями.

При этом возможная встреча с Ким Чен Ыном пока не включена в официальную программу поездки. Ещё 13 ноября представители американской администрации сообщали, что контакты с руководством КНДР не запланированы. Теперь Трамп вновь допустил такой сценарий.

Ранее Life.ru сообщал, что Белый дом назвал точное время встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры запланированы на 19 ноября в гостиничном комплексе Kylin Villa в Шэньчжэне.