Президент США Дональд Трамп сам решает, какие международные контакты полезны его стране, а какие нет. Так помощник российского лидера Юрий Ушаков ответил на критику бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес предстоящей встречи глав России, США и Китая в Шэньчжэне.

Клинтон заявила, что трёхсторонние переговоры Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином вредят имиджу Соединённых Штатов. Ушаков усомнился в справедливости такой оценки.

«Может, вредит имиджу Клинтон, я не знаю. США — это слишком как-то броско сказано», — заметил представитель Кремля.

Помощник президента РФ подчеркнул, что американский лидер самостоятельно формирует внешнеполитическую повестку и определяет, какие встречи отвечают национальным интересам.

«Нынешний президент США, он сам определяет свою повестку дня и сам считает, что полезно для страны, а что неполезно», — заключил Ушаков.

Ранее Life.ru публиковал видео первого общения Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Лидеры встретились 18 ноября на торжественном приёме в Шэньчжэне, обменялись рукопожатиями и коротко поговорили стоя. Основные трёхсторонние переговоры запланированы на 19 ноября.