Появилось видео рукопожатия президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне. Кадры короткого общения трёх политиков опубликовало РИА «Новости».

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС. Видео © MAX / «Кремль. Новости»

На записи видно, как лидеры России, США и Китая приветствуют друг друга рукопожатиями, после чего обмениваются несколькими словами. При этом разговор проходит стоя, без официальной рассадки за столом переговоров.

Встреча состоялась 18 ноября в рамках торжественного приёма для гостей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Путин, Трамп и Си Цзиньпин смогли лично пообщаться за день до запланированных трёхсторонних переговоров.

Основная встреча руководителей трёх государств назначена на 19 ноября. Она должна пройти в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на торжественном приёме в Шэньчжэне. Представитель Кремля подтвердил, что лидеры увидятся 18 ноября, ещё до запланированных на следующий день переговоров с председателем КНР.