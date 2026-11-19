На саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне главы государств Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп и другие участники встречи сделали традиционную общую фотографию.

Перед началом пленарного заседания главы прибыли в Центр международных обменов. Главным вопросом ближайшей программы может стать встреча российского и американского президентов.

Ранее Life.ru писал, что Путин и Трамп вновь поприветствовали друг друга рукопожатием на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Главы государств встретились перед пленарной сессией во второй день форума. Накануне лидеры уже встречались на полях саммита. Перед церемонией совместного фотографирования президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.