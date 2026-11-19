Путин и Трамп снова пожали друг другу руки перед общим фото на саммите АТЭС
Путин и Трамп снова пожали друг другу руки перед общим фото на саммите АТЭС. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп вновь поприветствовали друг друга рукопожатием на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Главы государств встретились перед пленарной сессией во второй день форума.
Путин и Трамп снова пожали друг другу руки перед общим фото на саммите АТЭС. Видео © Life.ru
Оба президента прибыли в Центр международных обменов, где проходит заседание с участием лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.
Накануне Путин и Трамп уже встречались на полях саммита. Перед церемонией совместного фотографирования лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международных обменов Шэньчжэня, где 19 ноября состоится пленарное заседание лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Центр международных обменов — главная площадка саммита. Комплекс расположен в районе Футянь на территории парка Сянмиху. Его общая площадь составляет около 470 тысяч квадратных метров.