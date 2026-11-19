Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международных обменов Шэньчжэня, где 19 ноября состоится пленарное заседание лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Центр международных обменов — главная площадка саммита. Комплекс расположен в районе Футянь на территории парка Сянмиху. Его общая площадь составляет около 470 тысяч квадратных метров.

В здании предусмотрены главный зал площадью около пяти тысяч квадратных метров, банкетный зал и порядка 60 помещений для заседаний разной вместимости. Комплекс рассчитан на одновременное пребывание более 10 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин должны встретиться 19 ноября в 09:30 по московскому времени. Переговоры запланированы на 14:30 по местному времени (09:30 мск) в китайском Шэньчжэне. Они пройдут в резиденции Shenzhen Kylin Villa.