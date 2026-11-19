Президент России Владимир Путин не беседовал с американским предпринимателем Илоном Маском на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Представитель Кремля ответил на вопрос, общался ли Путин с Маском и обсуждали ли они спутниковую связь Starlink и проект «Рассвет».

«Нет. Его не видели», — сказал Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились лично в восьмой раз за последние девять лет. Новый контакт президентов состоялся 18 ноября на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. Политики обменялись рукопожатиями и коротко пообщались в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Полноформатные трёхсторонние переговоры запланированы на 19 ноября.