Президент России Владимир Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне.

Встреча состоялась 18 ноября в рамках мероприятий саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На приём пригласили руководителей государств, прибывших в Китай для участия в международном форуме.

Путин и Трамп увиделись за день до запланированных трёхсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Основная встреча лидеров России, США и Китая должна пройти 19 ноября в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на торжественном приёме в Шэньчжэне 18 ноября. Представитель Кремля уточнил, что главы двух государств увидятся за обедом ещё до запланированных на следующий день трёхсторонних переговоров.

Предыдущая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа 2025 года на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры проходили в формате «три на три» и продолжались около двух часов 45 минут. Одной из главных тем стало урегулирование украинского конфликта. По завершении встречи президенты выступили на совместной пресс-конференции, однако на вопросы журналистов отвечать не стали.