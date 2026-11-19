Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Путин и Трамп начали двустороннюю встречу на саммите АТЭС. Видео © Life.ru

Во встрече участвуют делегации двух стран. Это первая отдельная двусторонняя встреча лидеров после саммита на Аляске в августе прошлого года.

Накануне Путин и Трамп уже пересеклись на торжественном приёме для участников форума. Президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.

Открытая для СМИ часть встречи продлилась около 1 минуты. Дальше переговоры продолжились в закрытом режиме.

Ранее Трамп заявил, что ожидает «исторической встречи» с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома включил встречу с российским и китайским лидерами в программу своих ожиданий от визита в КНР. Он подчеркнул её историческое значение и выразил уверенность в том, что три страны могут обсудить дополнительные направления сотрудничества.