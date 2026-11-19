«Хорошая встреча»: Ушаков оценил переговоры Путина и Трампа перед саммитом с Си
Ушаков назвал встречу Путина и Трампа хорошей и подготовительной
Обложка © Life.ru
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне прошла хорошо. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, уточнив, что переговоры стали подготовкой к предстоящему трёхстороннему саммиту с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
«Хорошая встреча», — коротко оценил состоявшийся разговор представитель Кремля.
Ушаков ещё раз обратил внимание, что беседа российского и американского лидеров носила подготовительный характер.
Путин и Трамп начали двусторонние переговоры утром 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Открытая для журналистов часть продлилась около минуты, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 ноября Путин провёл в Кремле переговоры со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча состоялась после консультаций представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Позднее в Кремле сообщили, что в беседе двух президентов будут участвовать небольшие делегации. Кроме того, Москва, Вашингтон и Пекин приступили к согласованию итогового документа трёхстороннего саммита. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что решение о совместном заявлении пока не принято.
Больше новостей о переговорах мировых лидеров, дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.