Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне прошла хорошо. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, уточнив, что переговоры стали подготовкой к предстоящему трёхстороннему саммиту с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

«Хорошая встреча», — коротко оценил состоявшийся разговор представитель Кремля.

Ушаков ещё раз обратил внимание, что беседа российского и американского лидеров носила подготовительный характер.

Путин и Трамп начали двусторонние переговоры утром 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Открытая для журналистов часть продлилась около минуты, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.