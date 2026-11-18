Без больших делегаций: В Кремле раскрыли формат предстоящей встречи Путина и Трампа
Ушаков: Во встрече Путина и Трампа примут участие небольшие делегации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт без многочисленных делегаций. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, на переговорах будут присутствовать лишь несколько представителей каждой страны. Расширенный состав участников не предусмотрен.
«Переговоры [будут] с участием некоторых представителей и от США, и от России», — сказал он.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о формате предстоящих переговоров и участии в них делегаций двух государств.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп могут несколько раз пообщаться на саммите АТЭС в Китае. Первый контакт возможен уже вечером 18 ноября, а на следующий день лидеры смогут встретиться во время мероприятий форума. Ушаков заверил, что содержательный разговор состоится независимо от формата встречи.