Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт без многочисленных делегаций. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, на переговорах будут присутствовать лишь несколько представителей каждой страны. Расширенный состав участников не предусмотрен.

«Переговоры [будут] с участием некоторых представителей и от США, и от России», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о формате предстоящих переговоров и участии в них делегаций двух государств.