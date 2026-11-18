На трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае предварительно заложен один час. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча состоится 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

По словам представителя Кремля, главы России и США пока не успели провести отдельную беседу, хотя уже встретились на мероприятиях форума.

«На завтрашнюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа закладывается час», — сообщил Песков.

Он также уточнил, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже поприветствовали друг друга на саммите АТЭС, однако полноценно пообщаться пока не смогли.

Предстоящая встреча станет первым согласованным трёхсторонним саммитом лидеров России, Китая и США. Ранее в Кремле сообщали, что основные темы переговоров предварительно определены, но участники смогут затронуть и дополнительные вопросы. Среди ожидаемых направлений обсуждения — международная безопасность и ситуация на Украине.

При этом выделенный на встречу час пока является плановым регламентом. Будет ли разговор продлён, станет известно по ходу переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке исторической встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Лидеры уже встретились 18 ноября на торжественном приёме, организованном китайской стороной для участников АТЭС, обменялись рукопожатиями и коротко пообщались.