Рукопожатия Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС заметно различались по характеру жестов. Об этом Life.ru рассказал профайлер Артём Павлов, проанализировавший поведение трёх лидеров.

Встреча Трампа и Путина — это очень интересно: Владимир Владимирович идёт вперёд, у него прямая спина, при этом ему приходится в последний момент вытягивать руку, потому что Трамп её не протягивает. Артём Павлов Профайлер

По наблюдениям Павлова, американский президент не стал первым тянуть руку навстречу российскому коллеге. При этом Трамп слегка сутулился, что профайлер интерпретировал как попытку одновременно подстроиться под собеседника и не продемонстрировать чрезмерную расположенность к нему.

«Очевидно, что у президента США идёт внутренняя борьба. Он понимает, что каждый его жест будут рассматривать внимательно и стараться уличить его в симпатиях к России, поэтому он не протягивает руку первым, но при этом внутренне старается подстроиться под российского президента», — предположил Павлов.

Кадры совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Поведение Путина специалист оценил иначе. По его словам, российский лидер сохранял прямую осанку, опущенные плечи и спокойствие. В этом профайлер усмотрел готовность к разумным компромиссам и ответным дружественным жестам.

Отдельное внимание Павлов уделил касанию локтя во время приветствия. Он пояснил, что сопровождение рукопожатия второй рукой традиционно воспринимается как жест доверия. При этом, согласно его наблюдениям, первым такое движение сделал Трамп, а Путин ответил аналогичным жестом.

«Наш президент действует в зависимости от того, как ведут себя с ним: он лоялен и спокоен. Вы к нам хорошо — и мы к вам хорошо», — отметил профайлер.

Совершенно другую картину, по мнению эксперта, можно было наблюдать при встрече Путина с председателем КНР. Си Цзиньпин, находясь на месте для фотографирования, сам сделал шаг навстречу российскому лидеру и протянул руку. Путин ответил тем же, причём оба политика сохраняли прямую осанку.

«Очень равные рукопожатия, то есть оба лидера тянут руку друг другу, рукопожатие абсолютно равное», — подчеркнул Павлов.

Профайлер расценил такое приветствие как демонстрацию взаимного расположения. В отличие от встречи с американским президентом, он не увидел здесь признаков сдержанности или колебаний.