Президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне поинтересовался его делами и получил ответ в виде поднятого большого пальца. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости», присутствовавший на торжественном приёме для участников саммита АТЭС.

«Как у вас дела?» — спросил Трамп, пожимая руку российскому президенту.

В ответ Путин поднял большой палец вверх. Такой жест глава государства продемонстрировал во время короткого общения с американским коллегой на торжественном мероприятии.

До этого высокопоставленных гостей лично поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер пожал руки президентам России и США, после чего все трое обменялись несколькими словами.

Торжественный приём состоялся 18 ноября в Международном коммуникационном центре Шэньчжэня, расположенном в районе Футянь. Лидеры встретились накануне запланированных трёхсторонних переговоров, которые должны пройти 19 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента России Юрий Ушаков допустил несколько встреч Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС в Китае. Он пояснил, что лидеры смогут пообщаться как на торжественном приёме, так и во время пленарного заседания или после его завершения.