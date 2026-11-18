Кремль не исключил совместного коммюнике Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Песков: Решение о совместном заявлении Путина, Трампа и Си ещё не принято
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Совместное заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина по итогам предстоящей встречи в Китае пока остаётся под вопросом. Работа над документом продолжается, а окончательное решение может быть принято в последний момент, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в Шэньчжэне.
«Пока не могу сказать, там продолжается работа. Это будет до последнего момента не понятно», — ответил представитель Кремля на вопрос о перспективах принятия коммюнике.
Трёхсторонние переговоры лидеров России, США и Китая намечены на 19 ноября. Таким образом, судьба совместного документа остаётся неопределённой менее чем за сутки до саммита.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва, Пекин и Вашингтон приступили к согласованию совместного заявления по итогам встречи трёх лидеров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российская и китайская стороны уже обменялись предложениями, после чего к обсуждению подключились американские представители. При этом он не исключил, что в случае отсутствия общего документа каждый из лидеров отдельно оценит результаты переговоров.