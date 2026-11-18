Совместное заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина по итогам предстоящей встречи в Китае пока остаётся под вопросом. Работа над документом продолжается, а окончательное решение может быть принято в последний момент, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в Шэньчжэне.

«Пока не могу сказать, там продолжается работа. Это будет до последнего момента не понятно», — ответил представитель Кремля на вопрос о перспективах принятия коммюнике.

Трёхсторонние переговоры лидеров России, США и Китая намечены на 19 ноября. Таким образом, судьба совместного документа остаётся неопределённой менее чем за сутки до саммита.