Организовать ещё одну встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет несложно, если лидеры трёх стран сочтут такой формат полезным. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита в Маниле.

«Если трём лидерам понравится, если они увидят в этом пользу, это не так сложно ещё раз собраться», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров не стал оценивать перспективы превращения трёхсторонних переговоров в регулярный формат. По его словам, рассуждать об этом до проведения первой встречи пока преждевременно.

Исторический саммит с участием президентов России и США, а также председателя КНР запланирован на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Подготовкой встречи занимается принимающая китайская сторона. Москва, Вашингтон и Пекин согласовывают повестку, которая затронет ключевые вопросы международной безопасности и стратегической стабильности. Также предусмотрены отдельные двусторонние контакты лидеров.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия, США и Китай готовят совместное заявление по итогам предстоящего саммита. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Москва и Пекин уже обменялись предложениями по тексту документа, однако окончательное согласование с американской стороной ещё продолжается.