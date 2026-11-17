Корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев показал фотографии отеля в Китае, где во время саммита АТЭС будет жить президент России Владимир Путин. Гостиницу полностью забронировали для российской делегации, рассказал журналист в своём канале в MAX.

Отель в Китае, где Владимир Путин остановится во время саммита АТЭС. Фото © Юнашев LIVE

«Никого постороннего в отеле не будет – он весь зарезервирован под нашу делегацию», — уточнил Юнашев.

Гостиница станет не только местом проживания российского лидера, но и его рабочей резиденцией. Китайская сторона предоставила её для проведения двусторонних переговоров Путина с зарубежными коллегами.

Отель в Китае, где Владимир Путин остановится во время саммита АТЭС. Фото © Юнашев LIVE

По информации журналиста, глава государства традиционно будет принимать иностранных гостей непосредственно в своей резиденции. Такой формат позволяет проводить встречи на полях международных саммитов без поездок на другие площадки.

Визит российского президента в китайский Шэньчжэнь приурочен к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября. В программе Путина запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встречи с другими мировыми лидерами.

Отель в Китае, где Владимир Путин остановится во время саммита АТЭС. Фото © Юнашев LIVE

Ранее Life.ru рассказывал, какие вопросы Путин обсудит с Си Цзиньпином во время визита в Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, одной из тем станут последние контакты Москвы с Вашингтоном, включая переговоры по украинскому урегулированию.