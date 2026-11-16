Президент России Владимир Путин расскажет председателю КНР Си Цзиньпину о последних контактах с американской стороной, в том числе с учётом переговоров в Абу-Даби. Обсуждение состоится во время двусторонней встречи лидеров в китайском Шэньчжэне 18 ноября. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой главы государства в Китай.

По словам представителя Кремля, отдельную часть российско-китайских переговоров посвятят исключительно международной повестке. Встреча пройдёт в формате рабочего завтрака с участием президентов и нескольких представителей обеих делегаций.

Помимо украинского урегулирования, Путин и Си Цзиньпин обсудят стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ситуацию на Корейском полуострове. Окончательный состав участников переговоров в узком кругу пока согласовывается.

Ушаков также допустил, что российский и китайский лидеры затронут подготовку предстоящего трёхстороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом. Первая встреча руководителей трёх держав в таком формате запланирована на 19 ноября.

При этом переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся с расширенного заседания, посвящённого преимущественно экономическому сотрудничеству. Стороны рассмотрят перспективы развития торговли, технологий и искусственного интеллекта.

Встреча в Шэньчжэне станет пятым контактом российского и китайского лидеров с начала 2026 года. После завершения двусторонней программы Путин продолжит участие в мероприятиях саммита АТЭС.

Ранее Life.ru рассказывал, что по итогам переговоров России, США и Украины в Абу-Даби стороны принципиально договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными. Консультации проходили 10–11 ноября при посредничестве Вашингтона. Делегации также обсуждали территориальные разногласия, гарантии безопасности и возможные шаги по деэскалации, однако окончательного мирного соглашения достигнуто не было. Между тем госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении Дональда Трампа обсудить ядерные вооружения с Путиным и Си Цзиньпином. Вашингтон заинтересован в разговоре о контроле над ядерными арсеналами, хотя позиции США и Китая по возможному формату таких переговоров различаются.